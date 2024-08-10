Томас Бах объявил об отставке с должности главы МОК в 2025 году

Бах объявил о решении уйти из Международного олимпийского комитета
Международный олимпийский комитет в 2025 году останется без руководителя. Томас Бах решил уйти с должности.
Об этом сообщил сам Бах, слова которого передает APNews.
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В ходе 142-й сессии МОК Бах выступил и сообщил, что уйдет с должности. Свое решение 70-летний функционер связывает с возрастом.
"Олимпийские игры станут лучше организованными со сменой руководства. Новые времена нуждаются в новых лидерах. Учитывая мой возраст, я уже не лучший капитан. Осознаю, что мое решение может разочаровать многих из вас", — заявил Бах.
Отметим, что Бах руководит МОК с 2013 года, и в 2025 году завершается его 12-летний срок во главе организации.
Еще в 2023 году члены МОК умоляли Баха остаться в должности. Они просили президента рассмотреть возможность изменения устава организации, чтобы оставить предыдущего руководителя на более долгий срок.
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