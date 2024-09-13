Балотеллі порівняв Довбика з Голанном і похвалив українця

Балотеллі дав прогноз про кар'єру Довбика в італійській Серії А
Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі не сумнівається в тому, що нападник української національної команди Артем Довбик досягне успіху в Серії А. Досвідчений футболіст чекає від новачка "Роми" великої кількості голів.
Балотеллі порівняв Довбика з іншим відомим гравцем, повідомляє Tutto Mercato.
Маріо Балотеллі залишив серйозну спадщину в італійському футболі. Він ніколи не виступав за місцеву "Рому", але поділився прогнозом щодо перспектив у команді Артема Довбика.
Що Балотеллі думає про українця
Нападник "синьо-жовтих" зіграв за "Рому" три матчі після переходу з іспанської "Жирони" не встиг відзначитись результативними діями. Він уже відновився від травми та готовий повернутися до складу італійської команди.
Маріо Балотеллі порівняв Артема Довбика з форвардом "Манчестер Сіті" Ерлінгом Голланом. Італієць вважає, що український та норвезький футболісти схожі не лише за габаритами, а й за манерою гри.
"Їх стилі справді схожі. Я говорю про агресію в атаці, прагнення довести справу до удару по чужих воротах. У Довбика хороша координація, він сильний і багато забиватиме. Думаю, йдеться про двозначну кількість м'ячів", — заявив Балотеллі.
Наступним суперником "Роми" у Серії А стане "Дженоа".
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