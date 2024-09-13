Балотелли сравнил Довбика с Холанном и похвалил украинца

Артем Довбик на тренировке "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли не сомневается в том, что нападающий украинской национальной команды Артем Довбик добьется успеха в Серии А. Опытный футболист ждет от новичка "Ромы" большого количества голов.

Балотелли сравнил Довбика с другим известным игроком, сообщает Tutto Mercato.

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Марио Балотелли в "Манчестер Сити". Фото: instagram.com/mb459/

Что Балотелли думает об украинце

Нападающий "сине-желтых" сыграл за "Рому" три матча после перехода из испанской "Жироны" не успел отметиться результативными действиями. Он уже восстановился от травмы и готов вернуться в состав итальянской команды.

Марио Балотелли сравнил Артема Довбика с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холланом. Итальянец считает, что украинский и норвежский футболисты похожи не только по габаритам, но и по манере игры.

"Их стили действительно похожи. Я говорю про агрессию в атаке, стремление довести дело до удара по чужим воротам. У Довбика хорошая координация, он силен и будет много забивать. Думаю, речь идет о двузначном количестве мячей", — заявил Балотелли.

Следующим соперником "Ромы" в Серии А станет "Дженоа".

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