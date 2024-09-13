Балотелли сравнил Довбика с Холанном и похвалил украинца

Балотелли дал прогноз о карьере Довбика в итальянской Серии А
Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли не сомневается в том, что нападающий украинской национальной команды Артем Довбик добьется успеха в Серии А. Опытный футболист ждет от новичка "Ромы" большого количества голов.
Балотелли сравнил Довбика с другим известным игроком, сообщает Tutto Mercato.
Марио Балотелли оставил серьезное наследие в итальянском футболе. Он никогда не выступал за местную "Рому", но поделился прогнозом по поводу перспектив в команде Артема Довбика.
Что Балотелли думает об украинце
Нападающий "сине-желтых" сыграл за "Рому" три матча после перехода из испанской "Жироны" не успел отметиться результативными действиями. Он уже восстановился от травмы и готов вернуться в состав итальянской команды.
Марио Балотелли сравнил Артема Довбика с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холланом. Итальянец считает, что украинский и норвежский футболисты похожи не только по габаритам, но и по манере игры.
"Их стили действительно похожи. Я говорю про агрессию в атаке, стремление довести дело до удара по чужим воротам. У Довбика хорошая координация, он силен и будет много забивать. Думаю, речь идет о двузначном количестве мячей", — заявил Балотелли.
Следующим соперником "Ромы" в Серии А станет "Дженоа".
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