Баранка не згоден зі своєю відставкою з УАФ

Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка. Фото: УАФ

Італійський функціонер Франческо Баранка залишив посаду голови комітету етики та чесної гри. З ним не продовжили контракт.

Баранка у коментарі "Трибуні" підтвердив свою відставку.

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За словами Баранки, в УАФ не дали йому жодної конкретної причини, щоб не продовжити контракт. При цьому він прийняв рішення нових керівників асоціації.

"Вони не дали мені жодної конкретної причини, але я, звичайно, приймаю їх рішення. Це абсолютно нормально, що вони хочуть змін. Я не знаю, хто обійме мою посаду", — сказав Баранка.

Баранка зазначив, що досі зберігається можливість продовження співпраці з УАФ як сторона зовнішнього моніторингу.

Також функціонер розповів, що завжди готовий допомагати УАФ, оскільки він мав добрі спогади про Україну.

"Це був тривалий період тут для мене, і ми мали чудові результати у боротьбі з договірними матчами. Я завжди матиму Україну в серці і буду завжди у розпорядженні на випадок, якщо УАФ знадобиться моя допомога", — сказав Баранка.

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