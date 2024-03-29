УАФ сьогодні залишиться без Баранки — що відомо
Українська асоціація футболу (УАФ) 29 березня залишиться без другого італійського фахівця із команди Андрія Павелка. Франческо Баранка покине УАФ
Про це у соціальних мережах повідомив журналіст Ігор Бурбас.
УАФ залишилася без Баранки
За інформацією джерела, 29 березня закінчується контракт голови комітету з етики та чесної гри Баранки. Пролонгувати договір із відомим італійцем ніхто не буде.
Бурбас зазначив, що керуватиме комітетом нова людина. При цьому, ім'я нового керівника не називається.
"Чи залишиться він в українському футболі — питання відкрите. Але вже точно не на чолі комітету з етики та чесної гри УАФ. Там далі нова людина керуватиме", — написало джерело.
Раніше в УАФ розлучилися з головою комітету арбітрів італійцем Лучано Лучі. Його замінила Катерина Монзуль.
В Українській асоціації футболу Баранка протидіяв договірним матчам.
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