УАФ сьогодні залишиться без Баранки — що відомо

Функціонер УАФ Франческо Баранка. Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) 29 березня залишиться без другого італійського фахівця із команди Андрія Павелка. Франческо Баранка покине УАФ

Про це у соціальних мережах повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, 29 березня закінчується контракт голови комітету з етики та чесної гри Баранки. Пролонгувати договір із відомим італійцем ніхто не буде.

Бурбас зазначив, що керуватиме комітетом нова людина. При цьому, ім'я нового керівника не називається.

"Чи залишиться він в українському футболі — питання відкрите. Але вже точно не на чолі комітету з етики та чесної гри УАФ. Там далі нова людина керуватиме", — написало джерело.

Раніше в УАФ розлучилися з головою комітету арбітрів італійцем Лучано Лучі. Його замінила Катерина Монзуль.

В Українській асоціації футболу Баранка протидіяв договірним матчам.

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