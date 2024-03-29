УАФ сегодня останется без Баранки — что известно
Украинская ассоциация футбола (УАФ) 29 марта останется без второго итальянского специалиста из команды Андрея Павелко. Франческо Баранка покинет УАФ.
Об этом в социальных сетях сообщил журналист Игорь Бурбас.
УАФ осталась без Баранки
По информации источника, 29 марта истекает контракт главы комитета по этике и честной игре Баранки. Пролонгировать договор с известным итальянцем никто не будет.
Бурбас отметил, что управлять комитетом будет новый человек. При этом имя нового руководителя не называется.
"Останется ли он в украинском футболе – вопрос открыт. Но уж точно не во главе комитета по этике и честной игре УАФ. Там дальше будет новый человек управлять", — написал источник.
Ранее в УАФ расстались с главой комитета арбитров итальянцем Лучано Лучи. Его заменила Катерина Монзуль.
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