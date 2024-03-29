Баранка не согласен со своей отставкой из УАФ

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка. Фото: УАФ

Итальянский функционер Франческо Баранка оставил должность главы комитета этики и честной игры. С ним не продлили контракт.

Баранка в комментарии "Трибуне" подтвердил свою отставку.

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По словам Баранки, в УАФ не дали ему никакой конкретной причины для того, чтобы не продлить. При этом он принял решение новых руководителей ассоциации.

"Они не дали мне никакой конкретной причины, но я, конечно, принимаю их решение. Это совершенно нормально, что они хотят перемен. Я не знаю, кто займет мой пост", — сказал Баранка.

Баранка отметил, что до сих пор сохраняется возможность продолжения сотрудничества с УАФ как сторона для внешнего мониторинга.

Также функционер рассказал, что всегда готов помогать УАФ, поскольку у него остались хорошие воспоминания об Украине.

"Это был длительный период здесь для меня, и мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами. У меня всегда будет Украина в сердце и буду всегда в распоряжении на случай, если УАФ понадобится моя помощь", — сказал Баранка.

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