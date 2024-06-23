Барнабаш отримав серйозну травму на полі — матч Шотландія — Угорщина призупиняли

Гравці збірних Шотландії та Угорщини. Фото: Reuters

Сьогодні відбувся матч третього туру групи A Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини. Гравець угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму — матч зупиняли на деякий час.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Травма Барнабаша

На 67-й хвилині форвард угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму. Матч зупиняли на деякий час.

Медичні працівники довго надавали екстрену допомогу футболісту. Згодом його винесли на ношах із використанням спеціальної ширми.

Барнабаш Варга впав після верхової боротьби та втратив свідомість.

Коментатор матчу Єгор Старков заявив, що гравець отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває в лікарні без свідомості.

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