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Барнабаш отримав серйозну травму на полі — в якому стані гравець

23 червня 2024 23:56
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Барнабаш отримав серйозну травму на полі — матч Шотландія — Угорщина призупиняли
Гравці збірних Шотландії та Угорщини. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні відбувся матч третього туру групи A Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини. Гравець угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму — матч зупиняли на деякий час. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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На 67-й хвилині форвард угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму. Матч зупиняли на деякий час. 

Медичні працівники довго надавали екстрену допомогу футболісту. Згодом його винесли на ношах із використанням спеціальної ширми.

Барнабаш Варга впав після верхової боротьби та втратив свідомість. 

Коментатор матчу Єгор Старков заявив, що гравець отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває в лікарні без свідомості.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

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футбол
Угорщина
Євро-2024
травма

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