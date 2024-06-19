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Німеччина здолала Угорщину у матчі на Євро-2024

19 червня 2024 21:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Німеччина здобула перемогу у матчі проти Угорщини на Євро-2024
Гравці Німеччини та Угорщини на Євро-2024. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Німеччина здобула перемогу у матчі проти Угорщини на другому груповому етапі Чемпіонату Європи-2024. Матч закінчився з рахунком 2:0. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Результати матчу Німеччина — Угорщина

З перших хвилин обидві команди почали активну гру — угорці одразу пішли в атаку, проте Ноєр не дозволив їм відкрити рахунок. 

На 22-й хвилині Німеччина відзначається голом — Мусіала віддав передачу на Гюндогана, який віддав пас назад. В результаті Мусіала вдало переправив мʼяч у ворота угорців. 

Угорці здійснили вражаючу атаку на 26-й хвилині, проте Ноєр здійснив неймовірний сейв — він дотягнувся до мʼяча, що летів у "девʼятку" та ногами зупинив добивання Болли. На перерву команди пішли з рахунком 1:0.

На 59-й хвилині момент був у Ворго, проте йому не вдалось поцілити у ворота Ноєра — мʼяч пролетів повз. 

Гюндоган зумів збільшити відрив та забив неймовірний гол у дальній кут воріт угорців — рахунок став 2:0 на 66-й хвилині. 

Під кінець матчу сильно активізувались обидві команди, проте змінити рахунок не вдалось. Німеччина здобула перемогу у другому матчі групового етапу Євро-2024. 

Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 62

Попередження: Рюдігер, 27, Міттельштедт, 89 – Б. Варга, 23

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт, Кроос, Андріх (Джан, 72), Вірц (Сане, 58), Гюндоган (Ундав, 84), Мусіала (Фюріх, 72), Хаверц (Фюллькруг, 58)

Запас: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюріх, Мюллер, Баєр, Шлоттербек, Антон, Хенріхс, Кох

Угорщина: Гулачі — Салаї, Орбан, Ланг, Керкез (Ж. Надь, 76), Шефер, Надь (Кляйнхайслер, 64), Болла (Адам, 76), Шаллаї (Чобот, 84), Собослаї, Варга (Газдаг, 84)

Запас: Дібус, Саппанош, Ланг, Балог, А. Салаї, Него, Газдаг, Стайлс, Ботка, Чобот, Хорват, Ката

Арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

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Німеччина
футбол
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Євро-2024

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