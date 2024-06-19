Германия одержала победу в матче против Венгрии на Евро-2024

Игроки Германии и Венгрии на Евро-2024. Фото: Reuters

Германия одержала победу в матче против Венгрии на втором групповом этапе Чемпионата Европы-2024. Матч закончился со счётом 2:0.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Результаты матча Германия — Венгрия

С первых минут обе команды начали активную игру — венгры сразу пошли в атаку, однако Нойер не разрешил им открыть счет.

На 22-й минуте Германия отмечается голом — Мусиала отдал передачу на отдавшего пас обратно Гюндогана. В результате Мусиала успешно переправил мяч в ворота венгров.

Венгры совершили поразительную атаку на 26-й минуте, однако Нойер совершил невероятный сейв — он дотянулся до летящего в "девятку" мяча и ногами остановил добивание Боллы. На перерыв команды ушли со счетом 1:0.

На 59-й минуте момент был у Ворго, однако ему не удалось поразить ворота Ноера — мяч пролетел мимо.

Гюндоган сумел увеличить отрыв и забил невероятный гол в дальний угол ворот венгров — счет стал 2:0 на 66-й минуте.

К концу матча сильно активизировались обе команды, однако изменить счет не удалось. Германия одержала победу во втором матче группового этапа Евро-2024.

Голы: Мусиала, 22, Гюндоган, 62

Предупреждения: Рюдигер, 27, Миттельштедт, 89 – Б. Варга, 23

Германия: Нойер — Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт, Кроос, Андрех (Джан, 72), Вирц (Сане, 58), Гюндоган (Ундав, 84), Мусиала (Фюрих, 72), Хаверц (Фюллькруг, 58)

Запас: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюрих, Мюллер, Байер, Шлоттербек, Антон, Хенрихс, Кох

Венгрия: Гулачи — Салаи, Орбан, Ланг, Керкез (Ж. Надь, 76), Шефер, Надь (Кляйнхайслер, 64), Болла (Адам, 76), Шаллаи (Чобот, 84), Собослаи, Варго (Газдаг, 84)

Запас: Дибус, Саппанош, Ланг, Балог, А. Салаи, Него, Газдаг, Стайлс, Ботка, Чобот, Хорват, Кота.

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

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