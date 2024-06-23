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Барнабаш получил серьезную травму на поле — в каком состоянии игрок

23 июня 2024 23:56
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Барнабаш получил серьезную травму на поле - матч Шотландия - Венгрия приостанавливали
Игроки сборных Шотландии и Венгрии Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сегодня состоялся матч третьего тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Игрок венгерской сборной Барнабаш Варга получил серьезную травму — матч останавливали на некоторое время. 

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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На 67-й минуте форвард венгерской сборной Барнабаш Варга получил серьезную травму. Матч останавливали на время.

Медицинские работники долго оказывали экстренную помощь футболисту. Впоследствии его вынесли на носилках с использованием специальной ширмы.

Барнабаш Варга упал после верховой борьбы и упал в обморок.

Комментатор матча Егор Старков заявил, что игрок получил черепно-мозговую травму и находится в больнице без сознания.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

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футбол
Венгрия
Евро-2024
травма

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