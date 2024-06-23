Барнабаш получил серьезную травму на поле - матч Шотландия - Венгрия приостанавливали

Игроки сборных Шотландии и Венгрии Фото: Reuters

Сегодня состоялся матч третьего тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Игрок венгерской сборной Барнабаш Варга получил серьезную травму — матч останавливали на некоторое время.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Травма Барнабаша

На 67-й минуте форвард венгерской сборной Барнабаш Варга получил серьезную травму. Матч останавливали на время.

Медицинские работники долго оказывали экстренную помощь футболисту. Впоследствии его вынесли на носилках с использованием специальной ширмы.

Барнабаш Варга упал после верховой борьбы и упал в обморок.

Комментатор матча Егор Старков заявил, что игрок получил черепно-мозговую травму и находится в больнице без сознания.

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