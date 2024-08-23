Барселона хоче за безцінь купити Федеріко К'єзу

Барселона хоче за безцінь купити чемпіона Європи
Керівництво каталонської "Барселони" готує пропозицію для туринського "Ювентуса" по одному з лідерів команди. "Синьо-гранатові" зацікавлені у чемпіоні Європи-2020.
Федеріко К'єза погодився на трансфер до "Барселони", повідомляє Mundo Deportivo.
"Барселона" не може зареєструвати свого єдиного новачка Дані Ольмо через фінансові проблеми. Через це каталонському клубу довелося відпустити свого лідера Ілкая Гюндогана. Але "синьо-гранатові" продовжують працювати на трансферному ринку та хочуть підписати ще одного відомого футболіста.
Перехід К'єзи до "Барселони"
Головною трансферною метою каталонського клубу став півзахисник Федеріко К'єза, який хоче піти з "Ювентуса" та "перезапустити" свою кар'єру.
Туринський клуб не проти продати свого гравця, але не відомо, чи приймуть італійці пропозицію "Барселони". Каталонці готові заплатити 9 млн євро одразу і ще 4 млн євро як бонуси. Сам К'єза згоден знизити свою зарплату вдвічі, щоб перейти до "Барселони".
У сезоні 2023/2024 К'єза зіграв за "Ювентус" у чемпіонаті Італії 33 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, трансфер Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші – куди перейде українець.
Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні, що відомо.
"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.
Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.
Джокович зворушливо звернувся до Алькараса після тенісного поєдинку.
Читайте Новини.LIVE!