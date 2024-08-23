Барселона хоче за безцінь купити Федеріко К'єзу

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Керівництво каталонської "Барселони" готує пропозицію для туринського "Ювентуса" по одному з лідерів команди. "Синьо-гранатові" зацікавлені у чемпіоні Європи-2020.

Федеріко К'єза погодився на трансфер до "Барселони", повідомляє Mundo Deportivo.

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Федеріко К'єза під час матчу. Фото: instagram.com/fedexchiesa/

Перехід К'єзи до "Барселони"

Головною трансферною метою каталонського клубу став півзахисник Федеріко К'єза, який хоче піти з "Ювентуса" та "перезапустити" свою кар'єру.

Туринський клуб не проти продати свого гравця, але не відомо, чи приймуть італійці пропозицію "Барселони". Каталонці готові заплатити 9 млн євро одразу і ще 4 млн євро як бонуси. Сам К'єза згоден знизити свою зарплату вдвічі, щоб перейти до "Барселони".

У сезоні 2023/2024 К'єза зіграв за "Ювентус" у чемпіонаті Італії 33 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 2 результативні передачі.

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