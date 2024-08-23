Барселона хочет за бесценок купить Федерико Кьезу

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Руководство каталонской "Барселоны" готовит предложение для туринского "Ювентуса" по одному из лидеров команды. "Сине-гранатовые" заинтересованы в чемпионе Европы-2020.

Федерико Кьеза согласился на трансфер в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

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"Барселона" не может зарегистрировать своего единственного новичка Дани Ольмо из-за финансовых проблем. Из-за этого каталонскому клубу пришлось отпустить своего лидера Илкая Гюндогана. Но "сине-гранатовые" продолжают работать на трансферном рынке и хотят подписать еще одного известного футболиста.

Федерико Кьеза во время матча. Фото: instagram.com/fedexchiesa/

Переход Кьезы в "Барселону"

Главной трансферной целью каталонского клуба стал полузащитник Федерико Кьеза, который хочет уйти из "Ювентуса" и "перезапустить" свою карьеру.

Туринский клуб не против продать своего игрока, но не известно, примут ли итальянцы предложение "Барселоны". Каталонцы готовы заплатить 9 млн евро сразу и еще 4 млн евро в качестве бонусов. Сам Кьеза согласен снизить свою зарплату в два раза, чтобы перейти в "Барселону".

В сезоне 2023/2024 Кьеза сыграл за "Ювентус" в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

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