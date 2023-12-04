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Барселона може розірвати контракт із Левандовськи

4 грудня 2023 14:17
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Агабекян Карен
редактор
Барселона може розірвати контракт із Левандовськи
Роберт Левандовський. Фото: REUTERS/Albert Gea
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Агабекян Карен
редактор

В іспанській "Барселоні" розчаровані виступами свого зіркового форварда Роберта Левандовського цього сезону. Клуб може позбутися поляка.

За інформацією порталу Sport.ES, клуб має можливість розірвати контракт з гравцем, не зазнавши збитків.

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За інформацією джерела, у контракті клубу з футболістом є пункт, де "Барселоні" надається право розірвати договір після закінчення сезону 2024/2025 рр.

Щоб використати цю можливість, Левандовскі в наступному сезоні має зіграти менше 55% матчів у складі.

Якщо дострокового розірвання контракту не станеться, то договір поляка з іспанцями закінчується у червні 2026 року.

У поточному сезоні Левандовскі у 17 матчах забив вісім м'ячів і зробив чотири результативні передачі.

35-річний поляк після переходу до "Барселони" провів за каталонців 63 матчі та забив у них 41 гол і зробив 12 передач.

Зазначимо, що у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії після п'ятнадцяти турів "Барселона" йде третьою з відставанням у чотири очки від "Реала" та "Жирони".

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