Барселона может разорвать контракт с Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: REUTERS/Albert Gea

В испанской "Барселоне" разочарованы выступлениями своего звездного форварда Роберта Левандовски в нынешнем сезоне. Клуб может избавиться от поляка.

По информации портала Sport.ES, у клуба есть возможность разорвать контракт с игроком, не понеся убытков.

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От Левандовски могут избавиться

По информации источника, в контракте клуба с футболистом есть пункт, где "Барселоне" дается право разорвать договор после окончания сезона 2024/2025 гг.

Чтобы использовать эту возможность Левандовски в следующем сезоне должен сыграть менее 55% матчей в составе.

Если досрочного расторжения контракта не случится, то договор поляка с испанцами истекает в июне 2026 года.

В текущем сезоне Левандовски в 17 матчах забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

35-летний поляк после перехода в "Барселону" провел за каталонцев 63 матча и забил в них 41 гол и сделал 12 передач.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Испании после пятнадцати туров "Барселона" идет третьей с отставанием в четыре очка от "Реала" и "Жироны".

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.