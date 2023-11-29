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Барселона впервые без Месси вышла в плей-офф Лиги чемпионов

29 ноября 2023 10:17
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Агабекян Карен
редактор
Барселона впервые без Месси вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Игроки "Барселоны" перед матчем с "Порту". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" обыграла португальский "Порту" (2:1). Этой победой каталонцы обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Клуб впервые сыграет в 1/8 финала ЛЧ после сезона 2020/2021 гг., сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в группе H "Барселона" набрала 12 очков и опережает идущих за ней "Порту" и "Шахтер" на три балла.

Историческое событие для "Барселоны" и Хави

"Барселона" не просто вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Они сделали это впервые после ухода Лионеля Месси в 2021 году в "ПСЖ".

В эпоху после Лионеля клуб переживал тяжелые времена экономического кризиса, связанного с огромными долгами, которые будет отдавать десятилетиями. Даже сейчас каталонцы берут звездных игроков лишь как свободных агентов, либо в аренду. В финансовом плане "Барса" уже не является топ-клубом, и это влияет на их результаты.

Последние матчи в плей-офф были в 2021-м году и тогда они в 1/8 финала проиграли "ПСЖ" (1:4, 1:1). В следующие два сезона каталонцы в группе становились третьими и играли в Лиге Европы, которую так и не выиграли.

Добавим, что также впервые в плей-офф Лиги чемпионов в роли главного тренера будет Хави Эрнандес. Для него это значимое достижение, поскольку сезон не проходит гладко.

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