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Барселона вперше без Мессі вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів

29 листопада 2023 10:17
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Агабекян Карен
редактор
Барселона вперше без Мессі вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів
Гравці "Барселони" перед матчем із "Порту". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" обіграла португальський "Порту" (2:1). Цією перемогою каталонці забезпечили собі вихід у плей-оф турніру.

Клуб уперше зіграє у 1/8 фіналу ЛЧ після сезону 2020/2021 рр., повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що в групі H "Барселона" набрала 12 очок і випереджає "Порту" і "Шахтар", що йдуть за нею, на три бали.

Історична подія для "Барселони" та Хаві

"Барселона" не просто вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. Вони зробили це вперше після відходу Ліонеля Мессі у 2021 році до "ПСЖ".

В епоху після Ліонеля клуб переживав важкі часи економічної кризи, пов'язаної з величезними боргами, які віддаватиме десятиліттями. Навіть зараз каталонці беруть зіркових гравців лише як вільних агентів або в оренду. У фінансовому плані "Барса" вже не є топклубом, і це впливає на їхні результати.

Останні матчі у плей-офф були у 2021-му році й тоді вони у 1/8 фіналу програли "ПСЖ" (1:4, 1:1). У наступні два сезони каталонці у групі ставали третіми та грали у Лізі Європи, яку так і не виграли.

Додамо, що також вперше у плей-оф Ліги чемпіонів у ролі головного тренера буде Хаві Ернандес. Для нього це значуще досягнення, оскільки сезон не проходить гладко.

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