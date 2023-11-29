Барселона вперше без Мессі вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів

Гравці "Барселони" перед матчем із "Порту". Фото: REUTERS/Albert Gea

У п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" обіграла португальський "Порту" (2:1). Цією перемогою каталонці забезпечили собі вихід у плей-оф турніру.

Клуб уперше зіграє у 1/8 фіналу ЛЧ після сезону 2020/2021 рр., повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що в групі H "Барселона" набрала 12 очок і випереджає "Порту" і "Шахтар", що йдуть за нею, на три бали.

Історична подія для "Барселони" та Хаві

"Барселона" не просто вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. Вони зробили це вперше після відходу Ліонеля Мессі у 2021 році до "ПСЖ".

В епоху після Ліонеля клуб переживав важкі часи економічної кризи, пов'язаної з величезними боргами, які віддаватиме десятиліттями. Навіть зараз каталонці беруть зіркових гравців лише як вільних агентів або в оренду. У фінансовому плані "Барса" вже не є топклубом, і це впливає на їхні результати.

Останні матчі у плей-офф були у 2021-му році й тоді вони у 1/8 фіналу програли "ПСЖ" (1:4, 1:1). У наступні два сезони каталонці у групі ставали третіми та грали у Лізі Європи, яку так і не виграли.

Додамо, що також вперше у плей-оф Ліги чемпіонів у ролі головного тренера буде Хаві Ернандес. Для нього це значуще досягнення, оскільки сезон не проходить гладко.

Нагадаємо, "Челсі" продасть Мудрика, Мадуеке та Чалобу заради трансферу Осімхена.

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України.

Дружина Циганкова привела маленького сина на матч "Жирони".

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.

Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.