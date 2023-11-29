Канселу привел Барселону к победе над Порту и оставил шансы Шахтеру на плей-офф ЛЧ

Удар від Жоау Канселу. Фото: REUTERS/Albert Gea

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе H "Барселона" принимала "Порту". В плане борьбы за плей-офф эта игра была очень важна для донецкого "Шахтера".

"Барселона" победила "Порту" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Барселона" — "Порту"

Еще после первого тура ЛЧ казалось, что "Барселона" и "Порту" без проблем выйдут в плей-офф уже после четырех туров. Однако, реальность оказалось иной для португальцев и матч в Испании все усложнил.

На Олимпийском стадионе открыли счет португальцы. Еще до 30-й минуте "Порту" разрывал защиту хозяев, а затем левый вингер Пепе сыграл на добивании, пробив в дальний угол ворот — 0:1.

После пропущенного гола "Барселона" быстро проснулась и менее чем за две минуты Канселу сравнял счет.

Во втором тайме на 57-й минуте Канселу отдал мяч в центр штрафной и Жоау Феликс в касание забил гол — 2:1.

Победа "Барселоны" в этом матче улучшила положение "Шахтера", поскольку "горнякам" для выхода в плей-офф теперь необходимо победить "Порту" и они не зависят от того, как каталонцы, которые уже вышли в следующий раунд турнира, сыграют с "Антверпеном".

Отметим, что авторитетный статистический портал WhoScored поставил Канселу наивысшую оценку в матче — 10.

"Барселона" — "Порту" — 2:1

Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 – Пепе, 30.

"Барселона": Пенья, Араухо, Мартинес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья (Ямаль, 90), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75), Левандовски.

"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 67), Пепе, Фабиу Кардозу (Намасо, 90), Сануси, Эуштакиу (Нико Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 81), Галено (Тони Мартинес, 90).

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