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Канселу привів Барселону до перемоги над Порту та залишив шанси Шахтарю на плей-оф ЛЧ

29 листопада 2023 08:27
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Агабекян Карен
редактор
Канселу привів Барселону до перемоги над Порту та залишив шанси Шахтарю на плей-оф ЛЧ
Удар від Жоау Канселу. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі H "Барселона" зіграла з "Порту". У плані боротьби за плей-оф ця гра була дуже важливою для донецького "Шахтаря".

"Барселона" перемогла "Порту" з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як пройшов матч "Барселона" — "Порту"

Ще після першого туру ЛЧ здавалося, що "Барселона" та "Порту" без проблем вийдуть у плей-оф вже після чотирьох турів. Проте, для португальців реальність виявилася іншою й матч в Іспанії все ускладнив.

На Олімпійському стадіоні відкрили рахунок португальці. Ще до 30-ї хвилини "Порту" розривав захист господарів, а потім лівий вінгер Пепе зіграв на добиванні, пробивши у дальній кут воріт — 0:1.

Після пропущеного голу "Барселона" швидко прокинулася і менш як за дві хвилини Канселу зрівняв рахунок.

У другому таймі на 57-й хвилині Канселу віддав м'яч у центр штрафного майданчика і Жоау Фелікс у дотик забив гол — 2:1.

Перемога "Барселони" у цьому матчі покращила становище "Шахтаря", оскільки "гірникам" для виходу в плей-оф тепер необхідно перемогти "Порту", і вони не залежать від того, як каталонці, які вже вийшли до наступного раунду турніру, зіграють з Антверпеном".

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Канселу найвищу оцінку у матчі — 10.

"Барселона" — "Порту" — 2:1

Голи: Канселу, 32, Фелікс, 57 — Пепе, 30.

"Барселона": Пенья, Араухо, Мартінес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педрі, Рафінья (Ямаль, 90), Жоау Фелікс (Ферран Торрес, 75), Левандовський.

"Порту": Діогу Кошта, Жоау Маріу (Санчес, 67), Пепе, Фабіу Кардозу (Намасо, 90), Санусі, Еуштакіу (Ніко Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Таремі, Еванілсон (Франсішку Консейсау, 8 (Тоні Мартінес, 90).

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