Барселона продасть зіркового форварда та захисника — про кого йдеться
Керівництво каталонської "Барселони" буде змушене продати частину гравців під час літнього трансферного вікна. Гроші за цих футболістів "синьо-гранатові" витратять на комплектування складу та покриття фінансового дефіциту у бюджеті.
"Барселона" готова відпустити декілька зіркових гравців, повідомляє Footmercato.
Усього за три місяці "Барселона" може заробити понад 250 млн євро на трансферах своїх гравців. Керівництво каталонського клубу визначило гравців, які влітку можуть піти з команди.
Кого продасть "Барселона"
Першим футболістом, який буде виставлений на трансфер, стане бразилець Рафінья, який цього сезону забив чотири голи й зробив дев'ять результативних передач. Саудівський "Аль-Хіляль" готовий заплатити за 27-річного гравця 100 млн євро. І хоча сам вінгер не хоче залишати "Барселону", клуб збирається переконати його в тому, що це трансфер стане хорошим рішенням для всіх сторін.
Також "Барселону" має залишити захисник Рональд Араухо. "Баварія" пропонує за гравця ті ж 100 млн євро. Каталонці хотіли б зберегти лідера оборони, але сам футболіст мріє переїхати до Мюнхена.
Окрім того, "синьо-гранатові" готові виставити на трансфер захисників Жюля Кунде, Андреаса Крістенсена та форварда Ансу Фаті, який проводить цей сезон в англійському "Брайтоні" на правах оренди.
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