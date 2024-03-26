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Барселона продасть зіркового форварда та захисника — про кого йдеться

26 березня 2024 20:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона продасть зіркового форварда та захисника — про кого йдеться
Гравці "Барселони" дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" буде змушене продати частину гравців під час літнього трансферного вікна. Гроші за цих футболістів "синьо-гранатові" витратять на комплектування складу та покриття фінансового дефіциту у бюджеті.

"Барселона" готова відпустити декілька зіркових гравців, повідомляє Footmercato.

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Усього за три місяці "Барселона" може заробити понад 250 млн євро на трансферах своїх гравців. Керівництво каталонського клубу визначило гравців, які влітку можуть піти з команди.

Рафінья
Рафін під час тренування. Фото: Reuters/Albert Gea

Кого продасть "Барселона"

Першим футболістом, який буде виставлений на трансфер, стане бразилець Рафінья, який цього сезону забив чотири голи й зробив дев'ять результативних передач. Саудівський "Аль-Хіляль" готовий заплатити за 27-річного гравця 100 млн євро. І хоча сам вінгер не хоче залишати "Барселону", клуб збирається переконати його в тому, що це трансфер стане хорошим рішенням для всіх сторін.

Рональд Араухо
Рональд Араухо перед матчем. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Також "Барселону" має залишити захисник Рональд Араухо. "Баварія" пропонує за гравця ті ж 100 млн євро. Каталонці хотіли б зберегти лідера оборони, але сам футболіст мріє переїхати до Мюнхена.

Окрім того, "синьо-гранатові" готові виставити на трансфер захисників Жюля Кунде, Андреаса Крістенсена та форварда Ансу Фаті, який проводить цей сезон в англійському "Брайтоні" на правах оренди.

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