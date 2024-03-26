Барселона продаст звездного форварда и защитника — о ком речь

Игроки "Барселоны" благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Albert Gea

Руководство каталонской "Барселоны" будет вынуждено продать часть игроков во время летнего трансферного окна. Деньги за этих футболистов "сине-гранатовые" потратят на комплектование состава и покрытие финансового дефицита в бюджете.

"Барселона" готова отпустить несколько звездных игроков, сообщает Footmercato.

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Рафинья во время тренировки. Фото: Reuters/Albert Gea

Кого продаст "Барселона"

Первым футболистом, который будет выставлен на трансфер, станет бразилец Рафинья, который в этом сезоне забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Саудовский "Аль-Хиляль" готов заплатить за 27-летнего игрока 100 млн евро. И хотя сам вингер не хочет уходить из "Барселоны", клуб собирается убедить его в том, что это трансфер станет хорошим решением для всех сторон.

Рональд Араухо перед матчем. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Также "Барселону" должен покинуть защитник Рональд Араухо. "Бавария" предлагает за игрока те же 100 млн евро. Каталонцы хотели бы сохранить лидера обороны, но сам футболист мечтает переехать в Мюнхен.

Кроме того, "сине-гранатовые" готовы выставить на трансфер защитников Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и форварда Ансу Фати, который проводит этот сезон в английском "Брайтоне" на правах аренды.

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