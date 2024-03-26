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Барселона продаст звездного форварда и защитника — о ком речь

26 марта 2024 20:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона продаст звездного форварда и защитника — о ком речь
Игроки "Барселоны" благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" будет вынуждено продать часть игроков во время летнего трансферного окна. Деньги за этих футболистов "сине-гранатовые" потратят на комплектование состава и покрытие финансового дефицита в бюджете. 

"Барселона" готова отпустить несколько звездных игроков, сообщает Footmercato.

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Всего через несколько месяцев "Барселона" может заработать больше 250 млн евро на трансферах своих игроков. Руководство каталонского клуба определило игроков, которые летом могут уйти из команды. 

Рафинья
Рафинья во время тренировки. Фото: Reuters/Albert Gea

Кого продаст "Барселона" 

Первым футболистом, который будет выставлен на трансфер, станет бразилец Рафинья, который в этом сезоне забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Саудовский "Аль-Хиляль" готов заплатить за 27-летнего игрока 100 млн евро. И хотя сам вингер не хочет уходить из "Барселоны", клуб собирается убедить его в том, что это трансфер станет хорошим решением для всех сторон. 

Рональд Араухо
Рональд Араухо перед матчем. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Также "Барселону" должен покинуть защитник Рональд Араухо. "Бавария" предлагает за игрока те же 100 млн евро. Каталонцы хотели бы сохранить лидера обороны, но сам футболист мечтает переехать в Мюнхен. 

Кроме того, "сине-гранатовые" готовы выставить на трансфер защитников Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и форварда Ансу Фати, который проводит этот сезон в английском "Брайтоне" на правах аренды. 

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