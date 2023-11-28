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Барселона та Баварія обміняються лідерами команд

28 листопада 2023 16:33
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Барселона та Баварія обміняються лідерами команд
"Барселона" святкує перемогу у Сан-Себастьяні. Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чинні чемпіони Іспанії та Німеччини можуть обмінятися зірковими футболістами наприкінці нинішнього сезону. "Барселона" все ще хоче запросити Йозуа Кімміха, заради чого готова віддати одного зі своїх лідерів.

До Мюнхена може переїхати захисник Рональд Араухо, повідомляє Diario AS.

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Влітку наступного року "Барселона" має намір зробити Йозуа Кімміха своєю головною трансферною метою. Наставник каталонської команди Хаві Ернандес упевнений у тому, що німецький універсал може стати системотворчим гравцем для "блауграни".

Обмін Араухо на Кімміха

Ще нещодавно "Баварія" категорично відмовлялася продавати одного зі своїх лідерів. Однак цього сезону у Йозуа Кімміха зіпсувалися стосунки з головним тренером команди Томасом Тухелем.

Йозуа Кімміх
Нагельсманн вказує Кімміху дорогу до Каталонії. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Однак при цьому "Баварія" не збирається продавати Кімміха за безцінь. Контракт футболіста із клубом діє до літа 2025 року. Мюнхенці хочуть отримати за півзахисника щонайменше 70 млн євро. Але є й інший варіант.

"Баварія" та "Барселона" можуть обмінятися гравцями. Мюнхенці цікавляться захисником каталонської команди Рональдом Араухо. Заради того, щоб отримати Йозуа Кімміха, Хаві Ернандес готовий попрощатися з провідним гравцем оборони.

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