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Барселона и Бавария обменяются лидерами команд

28 ноября 2023 16:33
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Барселона и Бавария обменяются лидерами команд
"Барселона" празднует победу в Сан-Себастьяне. Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Действующие чемпионы Испании и Германии могут обменяться звездными футболистами в конце нынешнего сезона. "Барселона" все еще хочет пригласить Йозуа Киммиха, ради чего готова отдать одного из своих лидеров. 

В Мюнхен может переехать защитник Рональд Араухо, сообщает Diario AS

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Летом следующего года "Барселона" намерена сделать Йозуа Киммиха своей главной трансферной целью. Наставник каталонской команды Хави Эрнандес уверен в том, что немецкий универсал может стать системообразующим игроком для "блауграны". 

Обмен Араухо на Киммиха 

Еще недавно "Бавария" категорически отказывалась продавать одного из своих лидеров. Однако в этом сезоне у Йозуа Киммиха испортились отношения с главным тренером команды Томасом Тухелем. 

Йозуа Киммих
Нагельсманн указывает Киммиху дорогу в Каталонию. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Однако при этом "Бавария" не собирается продавать Киммиха за бесценок. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Мюнхенцы хотят получить за полузащитника как минимум 70 млн евро. Но существует и другой вариант. 

"Бавария" и "Барселона" могут обменяться игроками. Мюнхенцы интересуются защитником каталонской команды Рональдом Араухо. Ради того, чтобы получить Йозуа Киммиха, Хави Эрнандес готов расстаться с ведущим игроком обороны.  

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