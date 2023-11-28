Барселона и Бавария обменяются лидерами команд
Действующие чемпионы Испании и Германии могут обменяться звездными футболистами в конце нынешнего сезона. "Барселона" все еще хочет пригласить Йозуа Киммиха, ради чего готова отдать одного из своих лидеров.
В Мюнхен может переехать защитник Рональд Араухо, сообщает Diario AS.
Летом следующего года "Барселона" намерена сделать Йозуа Киммиха своей главной трансферной целью. Наставник каталонской команды Хави Эрнандес уверен в том, что немецкий универсал может стать системообразующим игроком для "блауграны".
Обмен Араухо на Киммиха
Еще недавно "Бавария" категорически отказывалась продавать одного из своих лидеров. Однако в этом сезоне у Йозуа Киммиха испортились отношения с главным тренером команды Томасом Тухелем.
Однако при этом "Бавария" не собирается продавать Киммиха за бесценок. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Мюнхенцы хотят получить за полузащитника как минимум 70 млн евро. Но существует и другой вариант.
"Бавария" и "Барселона" могут обменяться игроками. Мюнхенцы интересуются защитником каталонской команды Рональдом Араухо. Ради того, чтобы получить Йозуа Киммиха, Хави Эрнандес готов расстаться с ведущим игроком обороны.
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