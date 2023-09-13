"Барселона" та The Rolling Stones готують сюрприз уболівальникам

Гравці "Барселони" відзначають гол. Фото: REUTERS/Vincent West

Каталонська "Барселона" збирається розмістити на футболках логотип The Rolling Stones. Чемпіони Іспанії зроблять це як разова акція.

Про причини такої колаборації відомого клубу та музичного гурту розповіли у підкасті RAC 1.

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Логотип The Rolling Stones буде зображено на футболках гравців "Барселони" під час "Ель Класіко" проти мадридського "Реала". Поєдинок відбудеться 29 жовтня. Цей крок послідував за попередньою співпрацею з Розалією та Дрейком.

Rolling Stones на презентації нового альбому. Фото: REUTERS/Toby Melville

Користь для бренду "Барселони"

Партнерство "Барселони" зі Spotify призвело до появи унікальних можливостей клубного брендингу. Логотип альбому Розалії замінив логотип Spotify на чоловічому "Ель Класіко" 19 березня 2023 року та жіночому "Ель Класіко" 25 березня 2023 року. Також було випущено спеціальні комплекти з логотипами цих виконавців, хоча вони продавалися за вищою ціною, ніж стандартна футбольна форма "Барселони".

Нова форма "Барселони". Фото: Footyheadlines.com

Дрейк був першим артистом, який з'явився на екіпіруванні "Барселони" у рамках угоди зі Spotify. Таким чином він наголосив на унікальному досягненні: 50 мільярдів прослуховувань на платформі. Ця співпраця додала унікального культурного виміру футболкам "Барселони", ознаменувавши відхід від традиційного спонсорського брендингу.

Примітно, що це оголошення про колаборацію футбольного клубу та The Rolling Stones співпало з випуском гуртом першого за 18 років альбому "Hackney Diamonds".

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