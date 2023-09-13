"Барселона" и The Rolling Stones готовят сюрприз болельщикам

Игроки "Барселоны" празднуют гол. Фото: REUTERS/Vincent West

Каталонская "Барселона" собирается разместить на футболках логотип The Rolling Stones. Чемпионы Испании сделают это в качестве разовой акции.

О причинах такой коллаборации известного клуба и музыкальной группы рассказали в подкасте RAC 1.

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Логотип The Rolling Stones будет изображен на футболках игроков "Барселоны" во время "Эль Класико" против мадридского "Реала". Поединок пройдут 29 октября. Этот шаг последовал за предыдущим сотрудничеством с Розалией и Дрейком.

The Rolling Stones на презентации нового альбома. Фото: REUTERS/Toby Melville

Польза для бренда "Барселоны"

Партнерство "Барселоны" со Spotify привело к появлению уникальных возможностей для клубного брендинга. Логотип альбома Розалии заменил логотип Spotify на мужском "Эль Класико" 19 марта 2023 года и женском "Эль Класико" 25 марта 2023 года. Также были выпущены специальные комплекты с логотипами этих исполнителей, хотя они продавались по более высокой цене, чем стандартная футбольная форма "Барселоны".

Новая форма "Барселоны". Фото: Footyheadlines.com

Дрейк был первым артистом, который появился на экипировке "Барселоны" в рамках сделки со Spotify. Таким образом он отметил уникальное достижение: 50 миллиардов прослушиваний на платформе. Это сотрудничество добавило уникальное культурное измерение футболкам "Барселоны", ознаменовав отход от традиционного спонсорского брендинга.

Примечательно, что это объявление о коллаборации футбольного клуба и The Rolling Stones совпало с выпуском группой первого за 18 лет альбома "Hackney Diamonds".

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