Барселона терміново відправила гравця на медобстеження через проблеми із серцем

Гравці "Барселони" дякують уболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Nacho Doce

Захисник збірної Португалії та "Барселони" Жоау Канселу пройшов медичне обстеження в одній із лікарень Каталонії. Клуб наполіг на тому, щоб гравець перевірив роботу серця.

У "Барселони" боялися того, що у футболіста можуть виявити серйозне захворювання, повідомляє A Bola.

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Жоау Канселу зазнав травми. Фото: Reuters/Albert Gea

Що сталося з Канселу

Португальський футболіст "Барселони" Жоау Канселу пропустив матч за рекомендацією лікаря. Незадовго до гри у брата 29-річного футболіста збірної Португалії виявили серйозні проблеми із серцем, йому знадобиться операція. Оскільки це захворювання є спадковим, до нього схильний і сам Жоау.

Кансел під час атаки "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Канселу пройшов поглиблене медичне обстеження. Воно продемонструвало, що футболіст має абсолютно здорове серце. Але матч з "Атлетіко" він все ж таки пропустив.

Зараз Канселу вже тренується у загальній групі футболістів збірної Португалії. Він готується зіграти у товариському поєдинку із національною командою Словенії.

Жоау Канселу є футболістом англійського "Манчестер Сіті". Він виступає за "Барселону" на правах оренди. Каталонці хочуть викупити контракт захисника, який цього сезону зіграв 32 матчі у всіх турнірах. Португалець забив чотири голи та зробив стільки ж результативних передач.

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