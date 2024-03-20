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Барселона терміново відправила гравця на медобстеження через проблеми із серцем

20 березня 2024 17:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона терміново відправила гравця на медобстеження через проблеми із серцем
Гравці "Барселони" дякують уболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної Португалії та "Барселони" Жоау Канселу пройшов медичне обстеження в одній із лікарень Каталонії. Клуб наполіг на тому, щоб гравець перевірив роботу серця.

У "Барселони" боялися того, що у футболіста можуть виявити серйозне захворювання, повідомляє A Bola.

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У центральному матчі 29 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Атлетіко" вдома програв "Барселоні" з рахунком 0:3. Цей поєдинок пропустив основний захисник каталонської команди.

Жоау Канселу
Жоау Канселу зазнав травми. Фото: Reuters/Albert Gea

Що сталося з Канселу

Португальський футболіст "Барселони" Жоау Канселу пропустив матч за рекомендацією лікаря. Незадовго до гри у брата 29-річного футболіста збірної Португалії виявили серйозні проблеми із серцем, йому знадобиться операція. Оскільки це захворювання є спадковим, до нього схильний і сам Жоау.

Жоау Канселу
Кансел під час атаки "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Канселу пройшов поглиблене медичне обстеження. Воно продемонструвало, що футболіст має абсолютно здорове серце. Але матч з "Атлетіко" він все ж таки пропустив.

Зараз Канселу вже тренується у загальній групі футболістів збірної Португалії. Він готується зіграти у товариському поєдинку із національною командою Словенії.

Жоау Канселу є футболістом англійського "Манчестер Сіті". Він виступає за "Барселону" на правах оренди. Каталонці хочуть викупити контракт захисника, який цього сезону зіграв 32 матчі у всіх турнірах. Португалець забив чотири голи та зробив стільки ж результативних передач.

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спорт
футбол
Барселона
серце
Жоау Канселу

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