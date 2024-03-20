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Барселона срочно отправила игрока на медобследование из-за проблем с сердцем

20 марта 2024 17:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона срочно отправила игрока на медобследование из-за проблем с сердцем
Игроки "Барселоны" благодарят болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Португалии и "Барселоны" Жоау Канселу прошел медицинское обследование в одной из больниц Каталонии. Клуб настоял на том, чтобы игрок проверил работу сердца. 

В "Барселоны" боялись того, что у игрока могут обнаружить серьезное заболевание, сообщает A Bola

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В центральном матче 29 тура чемпионата Испании по футболу "Атлетико" дома проиграл "Барселоне" со счетом 0:3. Этот поединок пропустил основной защитник каталонской команды. 

Жоау Канселу
Жоау Канселу получил травму. Фото: Reuters/Albert Gea

Что произошло с Канселу

Португальский футболист "Барселоны" Жоау Канселу пропустил матч по рекомендации врача. Незадолго до игры у брата 29-летнего футболиста сборной Португалии обнаружили серьезные проблемы с сердцем, ему понадобится операция. Поскольку это заболевание является наследственным, к нему склонен и сам Жоау. 

Жоау Канселу
Канселу во время атаки "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Канселу прошел углубленное медицинское обследование. Оно продемонстрировало, что у футболиста абсолютно здоровое сердце. Но матч с "Атлетико" он все же пропустил. 

В настоящее время Канселу уже тренируется в общей группе футболистов сборной Португалии. Он готовится сыграть в товарищеском поединке с национальной командой Словении. 

Жоау Канселу является футболистом английского "Манчестер Сити". Он выступает за "Барселону" на правах аренды. Каталонцы хотят выкупить контракт защитника, который в этом сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах. Португалец забил четыре гола и сделал столько же результативных передач. 

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спорт
футбол
Барселона
сердце
Жоау Канселу

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