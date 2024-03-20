Барселона срочно отправила игрока на медобследование из-за проблем с сердцем
Защитник сборной Португалии и "Барселоны" Жоау Канселу прошел медицинское обследование в одной из больниц Каталонии. Клуб настоял на том, чтобы игрок проверил работу сердца.
В "Барселоны" боялись того, что у игрока могут обнаружить серьезное заболевание, сообщает A Bola.
В центральном матче 29 тура чемпионата Испании по футболу "Атлетико" дома проиграл "Барселоне" со счетом 0:3. Этот поединок пропустил основной защитник каталонской команды.
Что произошло с Канселу
Португальский футболист "Барселоны" Жоау Канселу пропустил матч по рекомендации врача. Незадолго до игры у брата 29-летнего футболиста сборной Португалии обнаружили серьезные проблемы с сердцем, ему понадобится операция. Поскольку это заболевание является наследственным, к нему склонен и сам Жоау.
Канселу прошел углубленное медицинское обследование. Оно продемонстрировало, что у футболиста абсолютно здоровое сердце. Но матч с "Атлетико" он все же пропустил.
В настоящее время Канселу уже тренируется в общей группе футболистов сборной Португалии. Он готовится сыграть в товарищеском поединке с национальной командой Словении.
Жоау Канселу является футболистом английского "Манчестер Сити". Он выступает за "Барселону" на правах аренды. Каталонцы хотят выкупить контракт защитника, который в этом сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах. Португалец забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.
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