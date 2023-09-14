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"Барселона" ухвалила рішення про майбутнє Хаві: що зробить клуб

14 вересня 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Барселона" ухвалила рішення про майбутнє Хаві: що зробить клуб
Суддя заспокоює Хаві під час матчу з "Осасуною". Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" задоволене результатами команди під керівництвом Хаві Ернандеса. З молодим тренером хочуть продовжити контракт.

Зарплату Хаві та його асистентів буде підвищено, повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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Угода Хаві з "Барселоною" діє до літа 2024 року. Новий контракт буде підписано терміном до кінця червня 2025 року. Обидві сторони вже обговорили деталі угоди, найближчим часом про неї офіційно буде оголошено.

Хаві, Лапорта та Деку
Хаві, Лапорта та Деку. Фото: REUTERS/Albert Gea

Про що Хаві домовився з "Барселоною"

Каталонський тренер очолив рідний клуб у листопаді 2021 року. З того часу йому вдалося привести команди до титулу чемпіона Ла-Ліги за підсумками сезону 2022/2024.

З самого початку Хаві погодився на скромну зарплату в клубі, який на той час зазнав серйозних фінансових труднощів. Однак після того, як "Барселона" стала чемпіоном, тренер вирішив, що заслужив надбавку до жалування. При цьому він наполягав, щоб члени тренерського штабу теж отримали підвищення.

Керівництво "Барселони" погодилося з цими вимогами, але запропонувало продовжити контракт лише на рік, а не на чотири роки. Президент клубу, головний тренер та технічний директор досягли компромісу.

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