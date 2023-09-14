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"Барселона" приняла решение о будущем Хави: что сделает клуб

14 сентября 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" приняла решение о будущем Хави: что сделает клуб
Судья успокаивает Хави во время матча с "Осасуной". Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" удовлетворено результатами команды под руководством Хави Эрнандеса. С молодым тренером хотят продлить контракт.

Зарплата Хави и его ассистентов будет повышена, сообщил журналист Николо Скира

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Соглашение Хави с "Барселоной" действует до лета 2024 года. Новый контракт будет подписан сроком до конца июня 2025 года. Обе стороны уже обсудили детали сделки, в ближайшее время о ней будет официально объявлено. 

Хави, Лапорта и Деку
Хави, Лапорта и Деку. Фото: REUTERS/Albert Gea

О чем Хави договорился с "Барселоной" 

Каталонский тренер возглавил родной клуб в ноябре 2021 года. С тех пор ему удалось привести команды к титулу чемпиона Ла Лиги по итогам сезона 2022/2024. 

С самого начала Хави согласился на скромную зарплату в клубе, который в то время испытывал серьезные финансовые трудности. Однако после того, как "Барселона" стала чемпионом, тренер решил, что заслужил прибавку к жалованию. При этом он настаивал на том, чтобы члены тренерского штаба тоже получили повышение. 

Руководство "Барселоны" согласилось с этими требованиями, но предложило продлить контракт всего на год, а не на четыре года. Президент клуба, главный тренер и технический директор достигли компромисса. 

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