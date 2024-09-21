Тебас пояснив, як Барселона уникла банкрутства

Барселона уникла повного банкрутства — Тебас розкрив правду про каталонський клуб
Каталонська "Барселона" провалила літню трансферну кампанію, що не завадило команді під керівництвом нового тренера успішно розпочати сезон у національній першості. Головною проблемою клубу залишається його фінансове становище.
Президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас прокоментував ситуацію в "Барселоні", повідомляє FCBN.
Хав'єр Тебас нагадав про те, що коли Жоан Лапорта вдруге став президентом "Барселони", то збитки клубу становили 560 млн євро. Клуб не міг підписувати нових футболістів і змушений був продавати своїх гравців.
Що врятувало "Барселону"
Штаб Лапорти багато змінив у "Барселоні", і поступово нововведення починають приносити користь "синьо-гранатовим". Каталонцям вдалося скоротити зарплатний фонд на 20 млн євро. "Барселона" близька до укладання вигідного спонсорського контракту з Nike, який допоможе клубу виправити економічне становище.
"Ще пів року тому "Барселона" була в дуже поганому становищі. При найгіршому варіанті команда не змогла б заявитися на турнір. Однак ситуація стрімко покращується. Їхня стратегія працює, хоча вболівальники можуть бути незадоволені відсутністю зіркових новачків", — заявив Тебас.
За підсумками п'яти турів Ла-Ліги "Барселона" посідає перше місце у турнірній таблиці.
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