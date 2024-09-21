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Барселона уникла повного банкрутства — Тебас розкрив правду про каталонський клуб

21 вересня 2024 16:13
Сергій Романчук - Редактор
Тебас пояснив, як Барселона уникла банкрутства
Ламін Ямал та Жуль Кунде. Фото: Reuters/Manon Cruz
Сергій Романчук - Редактор

Каталонська "Барселона" провалила літню трансферну кампанію, що не завадило команді під керівництвом нового тренера успішно розпочати сезон у національній першості. Головною проблемою клубу залишається його фінансове становище.

Президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас прокоментував ситуацію в "Барселоні", повідомляє FCBN.

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Хав'єр Тебас нагадав про те, що коли Жоан Лапорта вдруге став президентом "Барселони", то збитки клубу становили 560 млн євро. Клуб не міг підписувати нових футболістів і змушений був продавати своїх гравців.

Хав'єр Тебас
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас. Фото: instagram.com/javier.tebas/

Що врятувало "Барселону"

Штаб Лапорти багато змінив у "Барселоні", і поступово нововведення починають приносити користь "синьо-гранатовим". Каталонцям вдалося скоротити зарплатний фонд на 20 млн євро. "Барселона" близька до укладання вигідного спонсорського контракту з Nike, який допоможе клубу виправити економічне становище.

"Ще пів року тому "Барселона" була в дуже поганому становищі. При найгіршому варіанті команда не змогла б заявитися на турнір. Однак ситуація стрімко покращується. Їхня стратегія працює, хоча вболівальники можуть бути незадоволені відсутністю зіркових новачків", — заявив Тебас.

За підсумками п'яти турів Ла-Ліги "Барселона" посідає перше місце у турнірній таблиці.

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спорт футбол банкрут Барселона Іспанська Ла Ліга

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