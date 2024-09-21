Тебас объяснил, как Барселона избежала банкротства

Барселона избежала полного банкротства — Тебас раскрыл правду о каталонском клубе
Каталонская "Барселона" провалила летнюю трансферную кампанию, что не помешало команде под руководством нового тренера успешно начать сезон в национальном первенстве. Главной проблемой клуба остается его финансовое положение.
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию в "Барселоне", сообщает FCBN.
Хавьер Тебас напомнил о том, что когда Жоан Лапорта во второй раз стал президентом "Барселоны", то убытки клуба составляли 560 млн евро. Клуб не мог подписывать новых футболистов и был вынужден продавать своих игроков.
Что спасло "Барселону"
Штаб Лапорты многое изменил в "Барселоне", и постепенно нововведения начинают приносить пользу "сине-гранатовым". Каталонцам удалось сократить зарплатный фонд на 20 млн евро. "Барселона" близка к заключению выгодного спонсорского контракта с Nike, который поможет клубу исправить экономическое положение.
"Еще полгода назад "Барселона" была в очень плохом положении. При худшем варианте команда не смогла бы заявиться на турнир. Однако ситуация стремительно улучшается. Их стратегия работает, хотя болельщики могут быть недовольны отсутствием звездных новичков", — заявил Тебас.
По итогам пяти туров Ла Лиги "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице.
Напомним, Шовковский раскритиковал одного из новичков "Динамо" — о ком идет речь.
Довбик успокоил болельщиков "Ромы" лишь тремя фразами — что сказал форвард.
Судьба Лунина в Испании уже решена — что ждет украинца.
Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер.
Магучих хотела уйти из спорта ради музыкальной карьеры — сестра чемпионки впервые раскрыла правду.
Читайте Новини.LIVE!