Тебас объяснил, как Барселона избежала банкротства

Ламин Ямал и Жюль Кунде. Фото: Reuters/Manon Cruz

Каталонская "Барселона" провалила летнюю трансферную кампанию, что не помешало команде под руководством нового тренера успешно начать сезон в национальном первенстве. Главной проблемой клуба остается его финансовое положение.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию в "Барселоне", сообщает FCBN.

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Хавьер Тебас напомнил о том, что когда Жоан Лапорта во второй раз стал президентом "Барселоны", то убытки клуба составляли 560 млн евро. Клуб не мог подписывать новых футболистов и был вынужден продавать своих игроков.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Фото: instagram.com/javier.tebas/

Что спасло "Барселону"

Штаб Лапорты многое изменил в "Барселоне", и постепенно нововведения начинают приносить пользу "сине-гранатовым". Каталонцам удалось сократить зарплатный фонд на 20 млн евро. "Барселона" близка к заключению выгодного спонсорского контракта с Nike, который поможет клубу исправить экономическое положение.

"Еще полгода назад "Барселона" была в очень плохом положении. При худшем варианте команда не смогла бы заявиться на турнир. Однако ситуация стремительно улучшается. Их стратегия работает, хотя болельщики могут быть недовольны отсутствием звездных новичков", — заявил Тебас.

По итогам пяти туров Ла Лиги "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице.

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