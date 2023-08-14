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"Барселона" встановила антирекорд у першому ж матчі Ла-Ліги з "Хетафе"

14 серпня 2023 09:08
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"Барселона" встановила антирекорд у першому ж матчі Ла-Ліги з "Хетафе"
Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес обурюється. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чинний чемпіон Іспанії розпочав новий сезон у Ла-Лізі з нічиєю проти скромного суперника. "Барселона" та "Хетафе" зіграли на "Колісеум Альфонсо Перес" у безгольову нічию.

Команда Хаві Ернандеса повторила свій антирекорд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках першого туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" вирушила на виїзний поєдинок проти "Хетафе". Матч запам'ятався жорсткою боротьбою у виконанні футболістів обох команд. Глядачі так і не дочекалися жодного голу.

Антирекорд "Барселони"

Тренер Хосе Бордалас вміє ставити своїм командам гру, яка завдає проблем "Барселоні". При цьому ще й "Хетафе" вважається найскладнішим суперником для каталонського клубу. Ця команда вже чотири роки поспіль не дозволяє "синьо-гранатовим" забити жодного гола на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес".

Два попередні поєдинки на цій арені команди завершили з тим самим рахунком 0:0. У сезоні-2020/2021 "Барселона" програла "Хетафі" на виїзді з рахунком 1:0.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський рветься до чужих воріт. REUTERS/Juan Medina

Ця невдала серія повторила антирекорд каталонської команди, встановлений у 1970-х роках. Тоді кривдником "Барселони" виявилася скромна "Саламанка", яка не програвала "синьо-гранатовим" у себе вдома чотири роки поспіль.

Команда Хаві Ернандеса розпочала сезон із втрати Усмана Дембеле та нічиєю з "Хетафе". А ось мадридський "Реал" виграв на виїзді у "Атлетіка" з рахунком 2:0. Голи забили Родріго та Беллінгем.

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