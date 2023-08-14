"Барселона" установила антирекорд в первом же матче Ла Лиги с "Хетафе"

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес негодует. Фото: REUTERS/Juan Medina

Действующий чемпион Испании начал новый сезон в Ла Лиге с ничьей против скромного соперника. "Барселона" и "Хетафе" сыграли на "Колисеум Альфонсо Перес" в безголевую ничью.

Команда Хави Эрнандеса повторила собственный антирекорд, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках первого тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" отправилась на выездной поединок против "Хетафе". Матч запомнился жесткой борьбой в исполнении футболистов обеих команд. Зрители так и не дождались ни одного гола.

Антирекорд "Барселоны"

Тренер Хосе Бордалас умеет ставить своим командам игру, которая доставляет проблемы "Барселоне". При этом еще и "Хетафе" считается сложным соперником для каталонского клуба. Эта команда уже четыре года подряд не позволяет "сине-гранатовым" забить ни одного гола на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес".

Два предыдущих поединка на этой арене команды завершили с тем же счетом 0:0. В сезоне 2020/2021 "Барселона" проиграла "Хетафе" на выезде со счетом 1:0.

Роберт Левандовський рвется к чужим воротам. REUTERS/Juan Medina

Эта неудачная серия повторила антирекорд каталонской команды, который был установлен в 1970-х годах. Тогда обидчиком "Барселоны" оказалась скромная "Саламанка", которая не проигрывала "сине-гранатовым" у себя дома четыре года подряд.

Команда Хави Эрнандеса начала сезон с потери Усмана Дембеле и ничьей с "Хетафе". А вот мадридский "Реал" выиграл на выезде у "Атлетика" со счетом 2:0. Голы забили Родриго и Беллингем.

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