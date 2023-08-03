"Барселона" замінить Дембеле на зірку АПЛ

Жоау Кансел. Фото: Google

Після несподіваної втрати вінгера Усмана Дембеле іспанська "Барселона" вийшла на трансферний ринок. Команда потребує сильного флангового гравця.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, незабаром можуть оголосити про такий трансфер.

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На заміну вінгера запросять захисника

У "Барселоні" після втрати Дембеле вирішили запросити найуніверсальнішого флангового захисника у світі Жоау Канселу.

Португалець здатний закрити обидва фланги, бороздячи по всій брівці від одного кутового прапорця до іншого. Але це не бігунок, а футболіст, що думає, з гарним пасом, і дальнім ударом. Звичайно, заміною Дембеле він не може стати, але фланг посилить.

За інформацією Романо, "Барселона" вже розпочала переговори щодо Канселу з "Манчестер Сіті". На трансфер планують витратити частину бюджету, виділеного на підписання нового контракту із Дембеле.

Конселу в 2019 році перейшов з "Ювентуса" до "Ман Сіті", де був основним гравцем до конфлікту з головним тренером Хосепом Гвардіолою. Потім Жоау 2023-го пішов на половину сезону в оренду до мюнхенської "Баварії", де йому відвели роль гравця ротації.

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