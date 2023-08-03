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"Барселона" замінить Дембеле на зірку АПЛ

3 серпня 2023 20:51
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Агабекян Карен
редактор
"Барселона" замінить Дембеле на зірку АПЛ
Жоау Кансел. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після несподіваної втрати вінгера Усмана Дембеле іспанська "Барселона" вийшла на трансферний ринок. Команда потребує сильного флангового гравця.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, незабаром можуть оголосити про такий трансфер.

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Раніше "ПСЖ" заплатив за Дембеле 50 млн євро в останній день, коли це було можливо. Вже наступного дня сума обов'язкового викупу мала зрости до 100 млн євро.

На заміну вінгера запросять захисника

У "Барселоні" після втрати Дембеле вирішили запросити найуніверсальнішого флангового захисника у світі Жоау Канселу.

Португалець здатний закрити обидва фланги, бороздячи по всій брівці від одного кутового прапорця до іншого. Але це не бігунок, а футболіст, що думає, з гарним пасом, і дальнім ударом. Звичайно, заміною Дембеле він не може стати, але фланг посилить.

За інформацією Романо, "Барселона" вже розпочала переговори щодо Канселу з "Манчестер Сіті". На трансфер планують витратити частину бюджету, виділеного на підписання нового контракту із Дембеле.

Конселу в 2019 році перейшов з "Ювентуса" до "Ман Сіті", де був основним гравцем до конфлікту з головним тренером Хосепом Гвардіолою. Потім Жоау 2023-го пішов на половину сезону в оренду до мюнхенської "Баварії", де йому відвели роль гравця ротації.

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