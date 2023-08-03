"Барселона" заменит Дембеле звездой АПЛ

Жоау Канселу. Фото: Google

После неожиданной потери вингера Усмана Дембеле испанская "Барселона" вышла на трансферный рынок. Команда нуждается в сильном фланговом игроке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вскоре могут объявить о таком трансфере.

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На замену вингера пригласят защитника

В "Барселоне" после потери Дембеле решили пригласить самого универсального флангового защитника в мире Жоау Канселу.

Португалец способен закрыть оба фланга, бороздя по всей бровке от одного углового флажка к другому. Но это не бегунок, а думающий футболист с хорошим пасом, и дальним ударом. Конечно, заменой Дембеле он стать не может, но фланг усилит.

По информации Романо, "Барселона" уже начала переговоры по Канселу с "Манчестер Сити". На трансфер планируют потратить часть бюджета, выделенного на подписание нового контракта с Дембеле.

Конселу в 2019-м году перешел из "Ювентуса" в "Ман Сити", где был основным игроком до конфликта с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Затем Жоау в 2023-м ушел на половину сезона в аренду в мюнхенскую "Баварию", где ему отвели роль игрока ротации.

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