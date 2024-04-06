Барселона зробила пріоритетним трансфер гравця збірної Грузії

Хвіча Кварцхелія у матчі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Nacho Doc

Каталонська "Барселона" почала працювати щодо підбору гравців на літнє трансферне вікно. Також визначився пріоритетний футболіст, якого хоче здобути клуб.

При цьому іспанцям буде дуже складно купити свою пріоритетну мету, повідомив портал AS.

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За інформацією джерела, "Барселона" влітку має намір поповнити склад лідером збірної Грузії та італійського "Наполі" Хвічей Кварцхелією.

Хвіча Кварцхелія у матчі за збірну Грузії. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Відомо, що каталонці вже запросили у неаполітанців інформацію щодо можливого трансферу 23-річного футболіста.

При цьому "Барселоні" через її фінансові проблеми буде складно придбати грузина. Першою та найголовнішою перепоною є "Наполі", яке не хоче продавати гравця і має намір продовжити з ним контракт. Щоб отримати футболіста, каталонцям доведеться переплатити. Мінімальна сума трансферу складе щонайменше 130 млн євро.

Цікаво, що "Наполі" влітку залишить форвард Віктор Осімхен. Якщо піде і Кварцхелія, то клуб залишиться без лідерів останніх двох сезонів.

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