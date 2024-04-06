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Барселона сделала приоритетным трансфер игрока сборной Грузии

6 апреля 2024 15:22
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Агабекян Карен
редактор
Барселона сделала приоритетным трансфер игрока сборной Грузии
Хвича Кварцхелия в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Nacho Doc
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" начала работать по подбору игроков на летнее трансферное окно. Также определился приоритетный футболист, которого хочет заполучить клуб.

При этом испанцам будет очень сложно купить свою приоритетную цель, сообщил портал AS.

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По информации источника, "Барселона" летом намарена пополнить состав лидером сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичей Кварцхелией.

Хвича Кварцхелия
Хвича Кварцхелия в матче за сборную Грузии. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Известно, что каталонцы уже запросили у неаполитанцев информацию по возможному трансферу 23-летнего футболиста.

При этом "Барселоне" ввиду ее финансовых проблем будет сложно приобрести футболиста. Первой и самой главной преградой является "Наполи", которое не хочет продавать игрока и намерено продлить с ним контракт. Чтобы получить грузина, каталонцам придется переплатить. Минимальная сумма трансфера составит не менее 130 млн евро.

Интересно, что "Наполи" летом покинет форвард Виктор Осимхен. Если же уйдет и Кварцхелия, то клуб останется без лидеров последних двух сезонов.

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