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Барселоні доведеться продати Педрі — клуб готується до трансферу

3 травня 2024 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселоні доведеться продати Педрі — клуб готується до трансферу
Педрі під час матчу "Барселони". Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" продовжує розв'язувати фінансові проблеми, з якими клуб зіштовхнувся останніми роками. Влітку "синьо-гранатові" можуть залишитись без нових гравців, і це не головна небезпека для команди.

Не виключено, що "Барселона" не зможе заявити на сезон частину футболістів, які вже захищають її кольори, повідомляє Marca.

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У "Барселони", як і раніше, немає грошей на покупку нових футболістів. Значну частину і так скромного бюджету займає реконструкція стадіону "Камп Ноу". Керівництво Ла-Ліги вже попередило клуб, що у нього виникнуть проблеми із реєстрацією гравців на сезон.

Барселона може продати Педрі
Педрі та Кунде під час тренування. Фото: Reuters/Juan Medina

Кого може продати "Барселона"

Каталонці готові погодитися на пропозиції "Баварії" та "Манчестер Юнайтед", які хочуть підписати Рональда Араухо та Френкі Де Йонга відповідно. Кошти від продажу цих гравців "Барселона" зможе провести свою трансферну кампанію.

Також каталонці найближчим часом продовжать контракт із Педрі Гонсалесом, щоб також спробувати вигідно його продати. Термін дії нинішньої угоди 21-річного півзахисника із клубом спливає влітку 2026 року. "Барселона" хоче отримати за Педрі щонайменше 100 млн євро. На футболіста претендують англійські "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" та "Ліверпуль".

У сезоні 2023/2024 Педрі зіграв за "Барселону" 28 матчів, забив 2 голи та зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

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Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з "Тоттенгемом".

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою". 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

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Футбол трансфери
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Педрі

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