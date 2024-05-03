Барселоне придется продать Педри — клуб готовится к трансферу

Педри во время матча "Барселоны". Фото: Reuters/Juan Medina

Руководство каталонской "Барселоны" продолжает решать финансовые проблемы, с которыми клуб столкнулся в последние годы. Летом "сине-гранатовые" могут остаться без новых игроков, и это не главная опасность для команды.

Не исключено, что "Барселона" не сумеет заявить на сезон часть футболистов, которые уже защищают ее цвета, сообщает Marca.

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У "Барселоны" по-прежнему нет денег на покупку новых футболистов. Значительную часть и без того скромного бюджета занимает реконструкция стадиона "Камп Ноу". Руководство Ла Лиги уже предупредило клуб, что у него возникнут проблемы с регистрацией игроков на сезон.

Педри и Кунде во время тренировки. Фото: Reuters/Juan Medina

Кого может продать "Барселона"

Каталонцы готовы согласиться на предложения "Баварии" и "Манчестер Юнайтед", которые хотят подписать Рональда Араухо и Фрэнки Де Йонга соответственно. На средства от продажи этих игроков "Барселона" сможет провести свою трансферную кампанию.

Также каталонцы в ближайшее время продлят контракт с Педри Гонсалесом, чтобы тоже попытаться выгодно его продать. Срок действия нынешнего соглашения 21-летнего полузащитника с клубом истекает летом 2026 года. "Барселона" хочет получить за Педри не менее 100 млн евро. На футболиста претендуют английские "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Ливерпуль".

В сезоне 2023/2024 Педри сыграл за "Барселону" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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