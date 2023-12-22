Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів — коли це станеться

Капітан "Барселони" Серхі Роберто розчарований. Фото: REUTERS/Albert Gea

Європейська футбольна асоціація (УЄФА) може виключити "Барселону" зі списку учасників Ліги чемпіонів. Каталонський клуб знову порушив фінансову звітність.

Слідчі УЄФА продовжують вивчати документи "Барселони", повідомляє Die Welt.

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Футбольний клуб "Барселона" може зіткнутися із серйозними неприємностями. Йому загрожує виняток із Ліги чемпіонів. Санкції будуть застосовані у тому випадку, якщо спеціальний комітет УЄФА виявить проблему у фінансовій звітності "синьо-гранатових".

Хаві Ернандес незадоволений грою команди. Фото: REUTERS/Albert Gea

Коли "Барселону" можуть виключити з ЛЧ

Каталонці можуть не зіграти у Лізі чемпіонів через порушення фінансового регламенту УЄФА. Усі клуби мають компенсувати витрати відповідними доходами. Слідчі перевіряють звітність "Барселони" за останній трирічний період.

Документи "синьо-гранатових" демонструють велику заборгованість, яка становить сотні мільйонів євро. Клуб продемонстрував, що її можна погасити коштом продажу майбутніх телевізійних та маркетингових прав. Але, за правилами УЄФА, такі платежі не впливають на оцінку експертів. Також зазначено, що у фінансових документах "Барселони" панує "справжній хаос".

Якщо експерти доведуть наявність порушень у документах "Барселони", клуб можуть не допустити до участі у Лізі чемпіонів наступного сезону. Майже, напевно, "синьо-гранатовим" доведеться заплатити штраф.

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