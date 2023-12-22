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Барселону могут исключить из Лиги чемпионов — когда это произойдет

22 декабря 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселону могут исключить из Лиги чемпионов — когда это произойдет
Капитан "Барселоны" Серхи Роберто разочарован. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) может исключить "Барселону" из списка участников Лиги чемпионов. Каталонский клуб снова нарушил финансовую отчетность. 

Следователи УЕФА продолжают изучать документы "Барселоны", сообщает Die Welt.

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Футбольный клуб "Барселона" может столкнуться с серьезными неприятностями. Ему грозит исключение из Лиги чемпионов. Санкции будут применены в том случае, если специальный комитет УЕФА выявит проблему в финансовой отчетности "сине-гранатовых". 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес недоволен игрой команды. Фото: REUTERS/Albert Gea

Когда "Барселону" могут исключить из ЛЧ 

Каталонцы могут не сыграть в Лиге чемпионов из-за нарушения финансового регламента УЕФА. Все клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Следователи проверяют отчетность "Барселоны" за последний трехлетний цикл.

Документы "сине-гранатовых" демонстрируют крупную задолженность, которая составляет сотни миллионов евро. Клуб продемонстрировал, что она может быть погашена за счет продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав. Но по правилам УЕФА такие платежи не влияют на оценку экспертов. Также указано, что в финансовых документах "Барселоны" царит "настоящий хаос".

Если эксперты докажут наличие нарушений в документах "Барселоны", клуб могут не допустить к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Почти наверняка "сине-гранатовым" придется заплатить штраф. 

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