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Баскетбольний клуб Політехніка-Галичина може припинити існування

21 серпня 2024 18:48
Валерій Ковалевич - Редактор
БК Політехніка-Галичина може знятися з чемпіонату України
Гравець БК "Політехніка-Галичина". Фото: instagram.com/bc_lvivpolitechnic/
Валерій Ковалевич - Редактор

Львівська баскетбольна команда "Політехніка-Галичина" не братиме участі у сезоні 2024/2025 чемпіонату України. Причиною такого рішення виявилася складна фінансова ситуація у клубу.

У чемпіонів України-1999 утворилися заборгованості із зарплати, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Директор департаменту інформаційних технологій та маркетингу ФБУ В'ячеслав Лопушанський підтвердив, що БК "Політехніка-Галичина" не виступатиме у вищій лізі цього сезону. Клуб спробує продовжити існування і не запускати процедуру самоліквідації "в надії на найкращі часи".

Політехніка-Галичина
Баскетболіст перед матчем. Фото: instagram.com/bc_lvivpolitechnic/

Проблеми "Політехніки-Галичини"

Згідно з інформацією ФБУ, у клубі вже як мінімум декілька місяців не платили зарплату ні гравцям, ні персоналу та тренерському штабу. Найближчим часом з "Політехніки-Галичини" можуть піти лідери до інших команд. Заявити нових баскетболістів клуб не зможе.

"Політехніка-Галичина" повернулася до виступів у Суперлізі у 2022 році, провела два сезони. У сезоні 2023/2024 львів'яни пробилися до плей-офф, де поступилися у чвертьфіналі "Дніпру".

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