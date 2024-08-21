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Баскетбольный клуб Политехника-Галичина может прекратить существование

21 августа 2024 18:48
Валерий Ковалевич - Редактор
БК Политехника-Галичина может сняться с чемпионата Украины
Игрок БК "Политехника-Галичина". Фото: instagram.com/bc_lvivpolitechnic/
Валерий Ковалевич - Редактор

Львовская баскетбольная команда "Политехника-Галичина" не примет участие в сезоне 2024/2025 чемпионата Украины. Причиной такого решения оказалась сложная финансовая ситуация у клуба. 

У чемпионов Украины-1999 образовались задолженности по зарплате, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Директор департамента информационных технологий и маркетинга ФБУ Вячеслав Лопушанский подтвердил, что БК "Политехника-Галичина" не будет выступать в высшей лиге в нынешнем сезоне. Клуб попытается продолжить существование и не запускать процедуру самоликвидации "в надежде на лучшие времена"

Политехника-Галичина
Баскетболисты перед матчем. Фото: instagram.com/bc_lvivpolitechnic/

Проблемы "Политехники-Галичины"

Согласно информации ФБУ, в клубе уже как минимум несколько месяцев не платили зарплату ни игрокам, ни персоналу и тренерскому штабу. В ближайшее время из "Политехники-Галичины" могут уйти лидеры в другие команды. Заявить новых баскетболистов клуб не сможет. 

"Политехника-Галичина" вернулась к выступлениям в Суперлиге в 2022 году, провела два сезона. В сезоне 2023/2024 львовяне пробились в плей-офф, где уступили в четвертьфинале "Днепру".

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