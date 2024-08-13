Кевин Дюрант рассказал о том, когда завершит карьеру в НБА

Кевин Дюрант с "золотом" Олимпийских игр. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Олимпийский чемпион Парижа Кевин Дюрант признался в том, что думает о завершении карьеры. Баскетболист клуба "Финикс Санз" намекнул, что ему становится все сложнее выдерживать конкуренцию в НБА.

Кевин Дюрант в интервью журналисту Дуэйну Рэнкину рассказал о том, чем собирается заниматься после ухода из баскетбола.

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На Олимпиаде в Париже Кевин Дюрант завоевал в составе сборной США по баскетболу свою уже четвертую золотую медаль. Легкий форвард не планирует участвовать в Играх, которые пройдут через четыре года в Лос-Анджелесе. При ответе на этот вопрос 35-летний баскетболист заявил, что уже думает об окончании карьеры.

Кевин Дюрант в матче против Сербии. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Когда Дюрант уйдет из баскетбола

Известный спортсмен отметил, что становится старше в то время, как ему приходится противостоять молодым соперникам. Последние 30 лет Дюрант посвятил баскетболу и напряженно работал, чтобы достигнуть того уровня, на котором выступает сейчас.

Кевин Дюрант на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Greg Shamus

Дюрант не собирается уходить из спорта даже после того, как завершит профессиональную карьеру. Он намерен заниматься благотворительностью, развивать молодежный баскетбол и выбирать проекты, которые ему будут интересны. Кевин заявил, что у него много планов.

"Хочется расслабиться и посмотреть, что будет дальше. Я многое прошел и оставил наследие, которое продержится некоторое время после того, как эта карьера окончится. Чувствую, что необходимо выйти из этой матрицы и посмотреть, каков окружающий мир и что он может предложить", — объяснил Дюрант.

При этом баскетболист заявил, что планирует выступать еще как минимум два сезона. Однако при этом он морально уже готовится к завершению карьеры.

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