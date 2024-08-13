Кевін Дюрант розповів про те, коли завершить кар'єру в НБА

Кевін Дюрант із "золотом" Олімпійських ігор. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Олімпійський чемпіон Парижа Кевін Дюрант зізнався, що думає про завершення кар'єри. Баскетболіст клубу "Фінікс Санз" натякнув, що йому стає все складніше витримувати конкуренцію в НБА.

Кевін Дюрант в інтерв'ю журналісту Дуейну Ренкіну розповів про те, чим збирається займатися після завершення кар'єри в баскетболі.

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На Олімпіаді в Парижі Кевін Дюрант завоював у складі збірної США з баскетболу свою четверту золоту медаль. Легкий форвард не планує брати участь в Іграх, які пройдуть через чотири роки у Лос-Анджелесі. У відповідь на це запитання 35-річний баскетболіст заявив, що вже думає про закінчення кар'єри.

Кевін Дюрант у матчі проти Сербії. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Коли Дюрант піде з баскетболу

Відомий спортсмен зазначив, що стає старшим у той час, як йому доводиться протистояти молодим суперникам. Останні 30 років Дюрант присвятив баскетболу та напружено працював, щоб досягти того рівня, на якому виступає зараз.

Кевін Дюрант на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Greg Shamus

Дюрант не збирається йти зі спорту навіть після того, як завершить професійну кар'єру. Він має намір займатися благодійністю, розвивати молодіжний баскетбол та обирати проєкти, які йому будуть цікаві. Кевін заявив, що має багато планів.

"Хочеться розслабитися і подивитися, що буде далі. Я багато пройшов і залишив спадщину, яка протримається деякий час після того, як ця кар'єра закінчиться. Відчуваю, що необхідно вийти з цієї матриці та подивитися, який світ і що він може запропонувати", — пояснив Дюрант.

При цьому баскетболіст заявив, що планує виступати ще щонайменше два сезони. Однак він морально вже готується до завершення кар'єри.

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