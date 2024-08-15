Батько Ламіна Ямала Мінур Насрауї отримав ножове поранення

Батька Ямала поранили ножем у бійці — що відомо
Батько молодого футболіста Ламіна Ямала Мінур Насрауї отримав ножове поранення після бійки. Повідомляється, що ввечері на парковці на нього напали невідомі особи.
Про це пише lavanguardia.com.
Батько Ямала отримав поренення
У виданні зазначають, що між Насрауї та нападником виникла суперечка, а згодом бійка. В результаті він отримав ножове поранення. Лікарі вже надали 35-річному чоловіку необхідну допомогу.
Наразі його життю нічого не загрожує і він перебуває вдома.
Поліція, що прибула на місце події вже шукає свідків та проводить розслідування. Однією з версій причин бійки є "зведення рахунків".
Наразі 17-річний Ламін Ямал є новою зіркою футболу. Юний футболіст виграв Євро-2024 у складі збірної Іспанії та був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.
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