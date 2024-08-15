Батько Ламіна Ямала Мінур Насрауї отримав ножове поранення

Ламін Ямал. Фото: UEFA

Батько молодого футболіста Ламіна Ямала Мінур Насрауї отримав ножове поранення після бійки. Повідомляється, що ввечері на парковці на нього напали невідомі особи.

Про це пише lavanguardia.com.

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У виданні зазначають, що між Насрауї та нападником виникла суперечка, а згодом бійка. В результаті він отримав ножове поранення. Лікарі вже надали 35-річному чоловіку необхідну допомогу.

Ламін Ямал з батьком. Фото: La Vanguardia

Наразі його життю нічого не загрожує і він перебуває вдома.

Поліція, що прибула на місце події вже шукає свідків та проводить розслідування. Однією з версій причин бійки є "зведення рахунків".

Наразі 17-річний Ламін Ямал є новою зіркою футболу. Юний футболіст виграв Євро-2024 у складі збірної Іспанії та був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.

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