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УЄФА назвав найкращий гол чемпіонату Європи-2024

17 липня 2024 13:34
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
УЄФА визначив найкращий гол фінальної частини Євро-2024
Гравці збірної Іспанії у матчі проти Франції на Євро-2024. Фото: Reuters
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

УЄФА визначив найкращий гол фінальної частини Євро-2024.  Переможцем став гол молодого гравця збірної Іспанії Ламіна Ямаля

Про це повідомляє УЄФА.

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Найкращий гол Євро-2024

Технічні оглядачі УЄФА назвали найкращий гол, забитий протягом фінальної частини Євро-2024. Переможцем голосування став гол 17-річного Ламіна Ямаля, який він забив у ворота збірної Франції (2:1) у півфіналі турніру.

Крім цього в Топ-3 також потрапили голи від Джуда Беллінгема (Англія – Словаччина 2:1, 1/8 фіналу) та Джердана Шачірі (Шотландія – Швейцарія 1:1, груповий етап).

Топ-10 найкращих голів Євро-2024 за версією УЄФА:

  • Ламін Ямаль (Іспанія – Франція 2:1, 1/2 фіналу);
  • Джуд Беллінгем (Англія – Словаччина 2:1, 1/8 фіналу);
  • Джердан Шачірі (Шотландія – Швейцарія 1:1, груповий етап);
  • Ніколае Станчу (Румунія – Україна 3:0, груповий етап);
  • Арда Гюлер (Туреччина – Грузія 3:1, груповий етап);
  • Мерт Мюльдур (Туреччина – Грузія 3:1, груповий етап);
  • Фабіан Руїс (Іспанія – Хорватія 3:0, груповий етап);
  • Оллі Воткінс (Нідерланди – Англія 1:2, 1/2 фіналу);
  • Маттіа Дзакканьї (Хорватія – Італія 1:1, груповий етап);
  • Хаві Сімонс (Нідерланди – Англія 1:2, 1/2 фіналу).

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УЄФА Євро-2024 Ламін Ямал

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