УЄФА назвав найкращий гол чемпіонату Європи-2024
УЄФА визначив найкращий гол фінальної частини Євро-2024. Переможцем став гол молодого гравця збірної Іспанії Ламіна Ямаля.
Про це повідомляє УЄФА.
Найкращий гол Євро-2024
Технічні оглядачі УЄФА назвали найкращий гол, забитий протягом фінальної частини Євро-2024. Переможцем голосування став гол 17-річного Ламіна Ямаля, який він забив у ворота збірної Франції (2:1) у півфіналі турніру.
Крім цього в Топ-3 також потрапили голи від Джуда Беллінгема (Англія – Словаччина 2:1, 1/8 фіналу) та Джердана Шачірі (Шотландія – Швейцарія 1:1, груповий етап).
Топ-10 найкращих голів Євро-2024 за версією УЄФА:
- Ламін Ямаль (Іспанія – Франція 2:1, 1/2 фіналу);
- Джуд Беллінгем (Англія – Словаччина 2:1, 1/8 фіналу);
- Джердан Шачірі (Шотландія – Швейцарія 1:1, груповий етап);
- Ніколае Станчу (Румунія – Україна 3:0, груповий етап);
- Арда Гюлер (Туреччина – Грузія 3:1, груповий етап);
- Мерт Мюльдур (Туреччина – Грузія 3:1, груповий етап);
- Фабіан Руїс (Іспанія – Хорватія 3:0, груповий етап);
- Оллі Воткінс (Нідерланди – Англія 1:2, 1/2 фіналу);
- Маттіа Дзакканьї (Хорватія – Італія 1:1, груповий етап);
- Хаві Сімонс (Нідерланди – Англія 1:2, 1/2 фіналу).
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