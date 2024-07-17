Гравці збірної Іспанії у матчі проти Франції на Євро-2024. Фото: Reuters

УЄФА визначив найкращий гол фінальної частини Євро-2024. Переможцем став гол молодого гравця збірної Іспанії Ламіна Ямаля.

Про це повідомляє УЄФА.

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Найкращий гол Євро-2024

Технічні оглядачі УЄФА назвали найкращий гол, забитий протягом фінальної частини Євро-2024. Переможцем голосування став гол 17-річного Ламіна Ямаля, який він забив у ворота збірної Франції (2:1) у півфіналі турніру.

Крім цього в Топ-3 також потрапили голи від Джуда Беллінгема (Англія – Словаччина 2:1, 1/8 фіналу) та Джердана Шачірі (Шотландія – Швейцарія 1:1, груповий етап).

Топ-10 найкращих голів Євро-2024 за версією УЄФА:

Ламін Ямаль (Іспанія – Франція 2:1, 1/2 фіналу);

Джуд Беллінгем (Англія – Словаччина 2:1, 1/8 фіналу);

Джердан Шачірі (Шотландія – Швейцарія 1:1, груповий етап);

Ніколае Станчу (Румунія – Україна 3:0, груповий етап);

Арда Гюлер (Туреччина – Грузія 3:1, груповий етап);

Мерт Мюльдур (Туреччина – Грузія 3:1, груповий етап);

Фабіан Руїс (Іспанія – Хорватія 3:0, груповий етап);

Оллі Воткінс (Нідерланди – Англія 1:2, 1/2 фіналу);

Маттіа Дзакканьї (Хорватія – Італія 1:1, груповий етап);

Хаві Сімонс (Нідерланди – Англія 1:2, 1/2 фіналу).

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