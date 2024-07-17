Игроки сборной Испании в матче против Франции на Евро-2024. Фото: Reuters

УЕФА определил лучший гол финальной части Евро-2024. Победителем стал гол молодого игрока сборной Испании Ламина Ямаля.

Об этом сообщает УЕФА.

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Лучший гол Евро-2024

Технические обозреватели УЕФА назвали лучший гол, забитый в финальной части Евро-2024. Победителем голосования стал гол 17-летнего Ламина Ямаля, который он забил в ворота сборной Франции (2:1) в полуфинале турнира.

Кроме этого в Топ-3 также попали голы от Джуда Беллингема (Англия – Словакия 2:1, 1/8 финала) и Джердана Шачири (Шотландия – Швейцария 1:1, групповой этап).

Топ-10 лучших голов Евро-2024 по версии УЕФА:

Ламин Ямаль (Испания – Франция 2:1, 1/2 финала);

Джуд Беллингем (Англия – Словакия 2:1, 1/8 финала);

Джердан Шачири (Шотландия – Швейцария 1:1, групповой этап);

Николае Станчу (Румыния – Украина 3:0, групповой этап);

Арда Гюллер (Турция – Грузия 3:1, групповой этап);

Мерт Мюльдур (Турция – Грузия 3:1, групповой этап);

Фабиан Руис (Испания – Хорватия 3:0, групповой этап);

Олли Уоткинс (Нидерланды – Англия 1:2, 1/2 финала);

Маттиа Дзакканьи (Хорватия – Италия 1:1, групповой этап);

Хави Симонс (Нидерланды – Англия 1:2, 1/2 финала).

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