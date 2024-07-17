Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow УЕФА назвал лучший гол чемпионата Европы-2024 arrow

УЕФА назвал лучший гол чемпионата Европы-2024

17 июля 2024 13:34
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
УЕФА определил лучший гол финальной части Евро-2024
Игроки сборной Испании в матче против Франции на Евро-2024. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

УЕФА определил лучший гол финальной части Евро-2024. Победителем стал гол молодого игрока сборной Испании Ламина Ямаля.

Об этом сообщает УЕФА.

Читайте также:

Лучший гол Евро-2024

Технические обозреватели УЕФА назвали лучший гол, забитый в финальной части Евро-2024. Победителем голосования стал гол 17-летнего Ламина Ямаля, который он забил в ворота сборной Франции (2:1) в полуфинале турнира.

Кроме этого в Топ-3 также попали голы от Джуда Беллингема (Англия – Словакия 2:1, 1/8 финала) и Джердана Шачири (Шотландия – Швейцария 1:1, групповой этап).

Топ-10 лучших голов Евро-2024 по версии УЕФА:

  • Ламин Ямаль (Испания – Франция 2:1, 1/2 финала);
  • Джуд Беллингем (Англия – Словакия 2:1, 1/8 финала);
  • Джердан Шачири (Шотландия – Швейцария 1:1, групповой этап);
  • Николае Станчу (Румыния – Украина 3:0, групповой этап);
  • Арда Гюллер (Турция – Грузия 3:1, групповой этап);
  • Мерт Мюльдур (Турция – Грузия 3:1, групповой этап);
  • Фабиан Руис (Испания – Хорватия 3:0, групповой этап);
  • Олли Уоткинс (Нидерланды – Англия 1:2, 1/2 финала);
  • Маттиа Дзакканьи (Хорватия – Италия 1:1, групповой этап);
  • Хави Симонс (Нидерланды – Англия 1:2, 1/2 финала).

Напомним, Мудрик готов уйти в аренду из Челси в известный зарубежный клуб.

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

Шапаренко прогнозируют участие в другом чемпионате.

В "Днепр-1" назвали людей, виновных в ликвидации клуба.

"Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

Де Брюйне выбрал клуб, в котором проведет следующий сезон.

УЕФА Евро-2024 Ламин Ямал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца