УЕФА назвал лучший гол чемпионата Европы-2024
УЕФА определил лучший гол финальной части Евро-2024. Победителем стал гол молодого игрока сборной Испании Ламина Ямаля.
Об этом сообщает УЕФА.
Лучший гол Евро-2024
Технические обозреватели УЕФА назвали лучший гол, забитый в финальной части Евро-2024. Победителем голосования стал гол 17-летнего Ламина Ямаля, который он забил в ворота сборной Франции (2:1) в полуфинале турнира.
Кроме этого в Топ-3 также попали голы от Джуда Беллингема (Англия – Словакия 2:1, 1/8 финала) и Джердана Шачири (Шотландия – Швейцария 1:1, групповой этап).
Топ-10 лучших голов Евро-2024 по версии УЕФА:
- Ламин Ямаль (Испания – Франция 2:1, 1/2 финала);
- Джуд Беллингем (Англия – Словакия 2:1, 1/8 финала);
- Джердан Шачири (Шотландия – Швейцария 1:1, групповой этап);
- Николае Станчу (Румыния – Украина 3:0, групповой этап);
- Арда Гюллер (Турция – Грузия 3:1, групповой этап);
- Мерт Мюльдур (Турция – Грузия 3:1, групповой этап);
- Фабиан Руис (Испания – Хорватия 3:0, групповой этап);
- Олли Уоткинс (Нидерланды – Англия 1:2, 1/2 финала);
- Маттиа Дзакканьи (Хорватия – Италия 1:1, групповой этап);
- Хави Симонс (Нидерланды – Англия 1:2, 1/2 финала).
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