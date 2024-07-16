Стала відома символічна збірна Євро-2024 — хто туди потрапив

Вболівальники святкують перемогу Іспанії на Євро-2024. Фото: Reuters

УЄФА оприлюднила символічну збірну Євро-2024. Найкращих визначали тренери турніру, серед яких Рафа Бенітес, Девід Мойєс, Уле Гуннар Сульшер та інші.

Про це повідомляє UEFA EURO 2024.

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Символічна збірна Євро-2024

Найбільше місць у символічній команді отримали іспанці — їм дісталось шість місць. Інші фіналісти — англійці отримали одне місце.

Серед найкращих футболістів Джамал Мусіала та Мануель Аканджі, Родрі, Ламін Ямаль та інші.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

Символічна збірна Євро-2024 від УЄФА:

Воротар: Майк Меньян (Франція).

Захисники: Кайл Вокер (Англія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджі (Швейцарія), Марк Кукурелья (Іспанія).

Півзахисники: Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо (всі — Іспанія).

Нападники: Ламін Ямал (Іспанія), Джамал Мусіала (Німеччина), Ніко Вільямс (Іспанія).

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