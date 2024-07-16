Стала відома символічна збірна Євро-2024 — хто туди потрапив

Родрі та Ямал потрапили до символічної збірної Євро-2024
УЄФА оприлюднила символічну збірну Євро-2024. Найкращих визначали тренери турніру, серед яких Рафа Бенітес, Девід Мойєс, Уле Гуннар Сульшер та інші.
Про це повідомляє UEFA EURO 2024.
Символічна збірна Євро-2024
Найбільше місць у символічній команді отримали іспанці — їм дісталось шість місць. Інші фіналісти — англійці отримали одне місце.
Серед найкращих футболістів Джамал Мусіала та Мануель Аканджі, Родрі, Ламін Ямаль та інші.
👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024
Символічна збірна Євро-2024 від УЄФА:
Воротар: Майк Меньян (Франція).
Захисники: Кайл Вокер (Англія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджі (Швейцарія), Марк Кукурелья (Іспанія).
Півзахисники: Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо (всі — Іспанія).
Нападники: Ламін Ямал (Іспанія), Джамал Мусіала (Німеччина), Ніко Вільямс (Іспанія).
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