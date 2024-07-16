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Родрі та Ямал потрапили до символічної збірної Євро-2024

16 липня 2024 19:02
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Стала відома символічна збірна Євро-2024 — хто туди потрапив
Вболівальники святкують перемогу Іспанії на Євро-2024. Фото: Reuters
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

УЄФА оприлюднила символічну збірну Євро-2024. Найкращих визначали тренери турніру, серед яких Рафа Бенітес, Девід Мойєс, Уле Гуннар Сульшер та інші.

Про це повідомляє UEFA EURO 2024.

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Найбільше місць у символічній команді отримали іспанці — їм дісталось шість місць. Інші фіналісти — англійці отримали одне місце. 

Серед найкращих футболістів Джамал Мусіала та Мануель Аканджі, Родрі, Ламін Ямаль та інші.

Символічна збірна Євро-2024 від УЄФА:

Воротар: Майк Меньян (Франція).

Захисники: Кайл Вокер (Англія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджі (Швейцарія), Марк Кукурелья (Іспанія).

Півзахисники: Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо (всі — Іспанія).

Нападники: Ламін Ямал (Іспанія), Джамал Мусіала (Німеччина), Ніко Вільямс (Іспанія).

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

футбол УЄФА Євро-2024 Родрі Ламін Ямал

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