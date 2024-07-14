Олімпійська збірна України зіграла внічию з Єгиптом у першому товариському матчі

Максим Брагару у матчі з Єгиптом. Фото: УАФ

Олімпійська збірна України з футболу під керівництвом Руслана Ротаня готується до ОІ-2024. Команда зіграла перший товариський матч перед головним турніром чотириріччя.

У контрольній грі команда зіграла з олімпійською командою Єгипту, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гра пройшла у французькому мусті Сен-Поль-ле-Дакс.

Збірна України швидко відкрила рахунок зусиллями Брагару. При цьому команда не змогла розвити успіх.

У другому таймі на 75-й хвилині Єгипет зусиллями Ахмеда Атефа Катти зрівняв рахунок.

Україна U-23 — Єгипет U-23 — 1:1

Голи: Брагару, 11 — Ахмед Атеф Катта, 75

Зазначимо, що футбольний олімпійський турнір стартує 24 липня і триватиме до 10 серпня. Матчі гратимуть у Парижі, Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Збірна України потрапила до групи "В" з Аргентиною, Марокко та Іраком.

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